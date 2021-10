Des grands-parents anversois partent à pied vers Glasgow pour la COP26 sur le climat

Les sept grands-parents sont partis ce dimanche midi de Bruxelles pour se rendre d’abord Édimbourg. De là, ils feront ensuite une randonnée de 100 kilomètres pour rejoindre Glasgow, là où va se tenir la conférence pour le climat. Lors de cette COP26, vingt grands-parents composeront la délégation qui transmettra les préoccupations des personnes âgées sur les questions climatiques.

Le groupe suivra un chemin le long de canaux, symbole de la révolution industrielle et organisera une action devant la statue de James Watt, inventeur de la machine à vapeur. Cet arrêt est expliqué par Luc Debuyst, l’un des marcheurs : « On peut y voir le début de la révolution industrielle et donc aussi, involontairement, le début des émissions de gaz à effet de serre ». Il ajoute : « Pour notre départ de Belgique, nous avons également choisi la place du Luxembourg à Bruxelles. Non seulement parce qu’elle est proche du Parlement européen, mais aussi parce qu’il y a une statue de John Cockerill, symbole du début de l’industrie lourde sur le continent européen ».