Elisabeth, princesse de la mode

Ce lundi, la princesse Elisabeth fête ses vingt ans. Le Palais royal a diffusé pour l’occasion un nouveau portrait. Nul doute que les vêtements que porte la jeune femme vont faire l’objet d’un examen attentif. Et des jeunes filles tenteront de copier celle qui s’inscrit de plus en plus comme une influenceuse de la mode.

L’an dernier, le magazine anglo-saxon « Vogue », revue de référence mondiale en matière de mode avec une diffusion mensuelle de plus d’un million d’exemplaires consacrait un sujet à la princesse Elisabeth de Belgique, la qualifiant comme « l’une des princesses les plus élégantes du monde » : « On la voit souvent vêtue de manière très féminine, dans des tenues souvent glanées chez des couturiers belges. Mais elle sait également trouver le style parfait pour les événements officiels, par exemple avec un blazer long qu’elle porte en robe avec une ceinture. Elle a aussi l’œil pour les détails. Avec des bijoux délicats et des accessoires assortis, elle sait toujours comment peaufiner son look. »

BelgaImage

Pour le hors-série que nous consacrons à la future Reine, en vente actuellement chez votre libraire, nous avons discuté du style de la duchesse de Brabant avec Edouard Vermeulen, de la Maison Natan, fournisseur de la Cour, qui habille la reine Mathilde, comme la reine Paola et avant elles même la reine Fabiola. Depuis qu’elle est petite, Elisabeth a eu elle aussi l’occasion de porter des créations Natan pour certaines activités officielles. Edouard Vermeulen : « Grande, mince et blonde, la Princesse a une jolie silhouette et un beau port, particulièrement quand elle met des hauts talons. Elle a une jolie démarche. C’est un peu le mannequin que tout couturier rêve de l’avoir ! La princesse Elisabeth est une jeune femme très informée de la mode de son temps, de ce qui se porte. Les jours ordinaires, elle aime le sportswear, porte de la maille avec un jean et des baskets. Il n’y a pas si longtemps, je l’ai encore croisée en rue comme cela et je ne l’avais pas reconnue ! C’est elle qui est venue vers moi pour me saluer. » Un look plus casual qu’on l’a souvent vue porter notamment les jours de rentrée des classes. Mais depuis quelque temps, la donne a changé. « C’est avant tout une jeune femme de son temps, mais elle est tout de même entrée dans une période de sa vie où, en fonction des circonstances, elle va avoir besoin de plus de sophistication. »

Isopix

Et cela fonctionne. Les tenues de prêt-à-porter qu’elle a arboré récemment, provenant des grandes marques internationales, sont à l’instar de celles de Kate Middleton, prises d’assaut. « La Princesse aime la mode, mais elle est aussi consciente de ce qu’elle peut ou non porter en fonction de son rang et des circonstances. En future reine, elle a désormais des devoirs vestimentaires, des impératifs d’élégance. » « Comme sa maman, elle est une princesse du Nord. La couleur leur va bien. Les bleus, les rouges, les oranges, mais aussi le blanc, toutes couleurs qui flattent. Il ne leur faut pas trop de gris ou de couleurs ternes. »

La suite de cette interview, toutes les photos et plus encore dans le hors-série spécial « Elisabeth, 20 ans », superbe album photo consacré à la duchesse de Brabant, mais un numéro qui revient aussi sur les destins fabuleux et parfois tragiques de certaines princesses de Belgique. En vente dès aujourd’hui en librairie, mais aussi sur la Boutique du Soir Mag