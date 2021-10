À la télé ce soir: «Le Meilleur Pâtissier» ou «Mr. Brooks»

Ça va swinguer sous la tente ! Les pâtissiers amateurs vont se métamorphoser en musiciens des saveurs pour une semaine placée sous le signe de la musique ! Pour l'occasion, Mercotte leur a concocté une terrible épreuve technique qui va leur donner le tournis ! Et pour cette semaine bien orchestrée, un jury d'exception va s'inviter à ce concert culinaire, à commencer par Pierre Hermé, virtuose de la pâtisserie, élu meilleur pâtissier du monde en 2016. Et pour la première fois dans l'histoire du concours, deux artistes incontournables de la scène musicale française vont se joindre à notre jury afin de juger les réalisations des pâtissiers : Louane et Julien Doré !

« Mr. Brooks », à 22h45 sur Club RTL

de Bruce A. Evans (2007)

Mari exemplaire, homme d'affaires accompli et père dévoué, Mr. Brooks a tout de l'homme idéal. Mais la nuit révèle sa part d'ombre et son irrésistible envie de tuer ; c'est en réalité un redoutable tueur en série prêt à tout pour préserver son secret et protéger sa famille. Mais un photographe le surprend en train de commettre un meurtre et menace de détruire cet équilibre précaire en révélant la vérité sur sa double vie. S'engage alors un jeu dangereux entre les deux hommes dans lequel s'immisce l'inspecteur Atwood, chargée de l'enquête.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Astérix et Obélix : mission Cléopâtre », à 21h05 sur TF1 - Quatre étoiles

d’Alain Chabat (2002)

Jamais on ne comprendra pourquoi Albert Uderzo n’a pas voulu que l’adaptation de son œuvre se poursuive dans la lignée de cette perle qui transpose l’humour de feu René Goscinny avec une verve quasiment magique. Il est certain que ledit scénariste aurait applaudi sans la moindre réserve. N’est-ce pas Itinéris ?

« C’est beau la vie quand on y pense », à 20h40 sur La Une - Deux étoiles

de Gérard Jugnot (2017)

Près de dix ans après son « Rose et noir » quasi unanimement boudé, l’auteur de « Monsieur Batignole » revient derrière la caméra avec ce sympathique récit d’un père raté jetant son affection sur le jeune homme turbulent qui a hérité du cœur de son défunt fils. Un peu d’humour bien placé mais surtout beaucoup d’émotion. Mais oui, l’ancien du Splendid et star des « Choristes » est aussi un grand sentimental, pour ceux qui l’ignoraient encore.

« Maurice », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de James Ivory (1987)

Lion d’argent à Venise et Coupe Volpi pour James Wilby et Hugh Grant, cette adaptation est très fidèle au roman éponyme d’Edward Morgan Forster auquel on doit également « La route des Indes », « Chambre avec vue » et « Retour à Howards End », qu’on situera cependant un niveau au-dessus.

« La villa », à 21h05 sur France 3 - Deux étoiles

de Robert Guédiguian (2017)

Avec ses acteurs favoris Jean-Pierre Darroussin et Ariane Ascaride, le natif de Marseille nous fait découvrir les charmes d’une calanque toute proche de la cité phocéenne, et le désarroi d’une famille confrontée à l’aphasie du père et aux aléas de l’immigration clandestine. Un drame d’ambiance, à la fois généreux et contemplatif.

« 3 Days to Kill », à 20h05 sur Club RTL - Une étoile

de McG (2014)

Ce bon vieux Kevin Costner est cette fois convoité par deux nanas – Amber Heard et Connie Nielsen – dans ce thriller aussi blinquant que superficiel tourné en plein Paris. Il est presque trop facile de deviner que ce produit de pure consommation parfaitement risible au niveau des scènes d’action a été écrit et produit par l’incorrigible Luc Besson.