«Le Meilleur Pâtissier»: Julien Doré remporte l’épreuve du charme

Ce lundi soir, c’était le thème de la musique qui a dominé le concours du « Meilleur Pâtissier » diffusé sur RTL-TVI. Les candidats devaient s’affronter sur différentes épreuves. Les participants devaient revisiter le gâteau opéra, un ensemble de biscuits avec du chocolat et une crème au beurre. La deuxième épreuve les confrontait à l’épreuve du microsillon, une réalisation montée grâce à un tourne-disque. Une épreuve assez difficile qui aura finalement coûté la patience de quelques candidats. Enfin, dernière épreuve, les candidats avaient la possibilité de choisir une chanson pour faire une pâtisserie inspirée.

Mais ce qui a surtout retenu l’attention des téléspectateurs et des candidats, c’est bien la présence de deux stars sur le plateau : Julien Doré et Louane. Les deux chanteurs étaient présents pour être juges des différentes réalisations des participants. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Julien Doré a bien réussi à faire fondre le cœur de l’audience. Sur Twitter, les internautes n’ont pas manqué de relever la présence du chanteur de « Coco câline ».

Cependant, une personne n’a pas bénéficié de ce même engouement. Marie Portolano qui vient de commencer sa première saison en tant qu’animatrice de l’émission, n’a pas encore réussi à convaincre le public. Sur Twitter, les internautes semblent montrer un certain agacement envers l’animatrice nouvellement arrivée sur M6. Ce n’est pas faute d’avoir fait preuve d’humour et de présence pendant l’émission. Les téléspectateurs auront probablement besoin d’encore un peu de temps avant de s’y faire.