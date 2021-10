Laurent Baffie persona non grata dans les émissions en direct: «Il y a eu des embrouilles» (vidéo)

« Il n’y a plus d’émission qui prenne le risque de m’inviter en direct », confie ainsi Laurent Baffie qui qualifie le direct de « pire ennemi ». « Quand je quitte la maison en disant que je vais faire un direct, tout le monde se signe chez moi”, blague-t-il. “Il y a deux personnes dans sa tête, un ange et un démon ».

Laurent Baffie n’est plus vraiment la bienvenue dans certains programmes. C’est ce qu’il a révélé lors de son passage sur RTL. En cause : principalement son humour sanglant et parfois polémique. C’est en tout cas ce qu’il donne comme explication, citant au passage quelques émissions notables qui ne veulent plus de lui.

De ce fait, les invitations, « il n’y en a plus », tout simplement. « Par exemple, C à vous, ils refusent. Parce que j’y suis allé deux fois et il y a eu des embrouilles », explique Laurent Baffie, faisant sûrement référence à une passe d’arme entre lui et le chroniqueur Jérémy Michalak en 2013, et à son « Elle est où la pute ? » à Frigide Barjot en 2014. « Quotidien, ils ne m’ont pas invité (...) Enfin, si, ils m’ont invité quand il y avait des embrouilles. Quand ça pue un peu la merde, ils vous invitent, oui. Mais sinon ils ne sont pas trop clients », ajoute-t-il.

Mais l’humoriste l’avoue, il est très provocateur, y compris avec les productions. « Même quand je faisais des émissions enregistrées, on m’a briefé sur certains trucs à ne pas dire. Le problème, c’est que quand on me dit qu’il ne faut pas dire un truc, j’y vais direct », dit-il.