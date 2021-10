François: le dernier Pape

Sinistre prophétie de saint Malachie, complots contre le souverain pontife et crise majeure de l’Église catholique : nuages noirs sur le Vatican.

L’Église catholique va mal. S’il est très populaire partout sur la planète, le pape François a réussi, en quelques années à peine, à se faire un sacré paquet d’ennemis, particulièrement au sein de sa propre institution (lire par ailleurs), au moment où celle-ci n’a jamais été autant gangrenée par les scandales, notamment de pédophilie et financiers, et désertée dans le monde entier à cause du Covid.

Rien de moins étonnant pour les convaincus de la prophétie de saint Malachie. Ils sont persuadés que François est le dernier des papes de Rome et que la...