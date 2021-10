Un satellite militaire russe devient une boule de feu traversant le ciel américain (vidéos)

Ce mercredi 20 octobre, les habitants du Michigan ont vu une véritable boule de feu passer au-dessus d’eux. Croyant à une météorite, beaucoup ont filmé la scène. Mais le phénomène est beaucoup trop long. Une météorite se serait rapidement dissipée. Or ici, l’objet a le temps de traverser littéralement le ciel étoilé de cette nuit-là. En réalité, il s’agit d’un nouveau satellite espion russe qui a connu un sort funeste.

Le nom officiel de l’appareil est connu : il s’agit de Kosmos-2551. Il a été lancé le 9 septembre dernier mais malheureusement pour les Russes, il a complètement raté sa mise en orbite. Il est ainsi progressivement revenu vers la Terre, et ce de plus en plus vite. Finalement, il est entré dans l’atmosphère le 20 octobre, passant d’abord au-dessus de la Floride avant de se désintégrer du côté des Grands lacs d’Amérique du Nord.