USA: le ciel illuminé par les débris d’une fusée SpaceX (vidéos)

Ce jeudi, alors que la nuit tombe, le regard des habitants de Seattle et Portland, dans l’Oregon, est attiré vers le ciel. Soudainement, une longue trainée lumineuse apparaît sur la voûte céleste. Beaucoup croient à un météore mais cela ne ressemble en rien à cela. L’objet est beaucoup trop lent pour qu’il s’agisse d’un astéroïde. Nombreux sont ceux à être témoins de la scène et rapidement, les réseaux sociaux sont constellés de vidéos de l’événement. En réalité, il s’agit ni plus ni moins que des débris du deuxième étage d’une fusée SpaceX.

Pas de danger

Parmi les spécialistes qui s’attache à répondre aux questionnements des internautes, on trouve Jonathan McDowell, un astronome de l'Université Harvard. Sur Twitter, il explique que cette fusée SpaceX Falcon 9, qui transportait notamment des satellites, a été lancée début mars. Il a fallu 22 jours pour que les débris retombent sur Terre. Jonathan McDowell précise par ailleurs que ceux-ci étaient « peu susceptibles d'être majeurs » et qu’ils ne représentaient pas de danger puisque le phénomène s’est produit près de 50 km au-dessus de l’altitude à laquelle volent les avions.