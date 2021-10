Angèle révèle le contenu de son album à l’accent très belge depuis des montagnes russes (vidéo)

Ce mardi matin, la Fnac publiait un article inattendu . Alors qu’Angèle n’avait presque rien révélé de son album à venir, la chaîne de magasins a tout dévoilé : le titre, les chansons, la pochette ainsi que la date de sortie. La Fnac aurait-elle pris la chanteuse de court ? Quoi qu’il en soit, quelques minutes après, Angèle a publié sur ses comptes Instagram et Twitter une vidéo décoiffante où elle révèle les mêmes informations.

Dans le reste de la vidéo, on voit Angèle tenter d’écrire les titres de toutes ses nouvelles chansons présentes sur l’album. Outre « Bruxelles, je t’aime », il y aura donc « Volume 1 », « Libre », « On s’habitue », « Solo », « Pensée positives », « Taxi », « Plus de sens », « Tempête », « Profite », « Mots juste », ainsi qu’un dernier titre en duo avec le rappeur belgo-congolais Damso, « Démons ».

La chanteuse a par ailleurs confirmé la date de sortie de son album. Ce sera bien le 10 décembre 2021, autrement dit juste à temps pour régaler les fans à Noël.