Sous la pluie sur la Grand-Place, Angèle ironise à propos de son nouveau titre «Bruxelles je t’aime» (vidéo)

Sorti depuis moins de 24h, le nouveau single d’Angèle, « Bruxelles je t’aime » est déjà dans toutes les têtes. Elle y déclare son amour pour la capitale, et même pour son temps souvent gris et pluvieux.

Quelques heures après avoir dévoilé ce nouveau titre et son clip, Angèle a d’ailleurs posté sur Instagram une vidéo montrant « la réalité derrière ‘Bruxelles je t’aime’ ». Une courte séquence où l’interprète de « Balance ton quoi » se promène sur la Grand-Place de Bruxelles, un parapluie à la main, sous une bonne averse, et entonne les paroles de sa nouvelle chanson. « Non mais venez en Belgique, je vous jure, vous ne le regretterez pas », lance Angèle avec un sourire plein d’ironie et montrant le ciel gris au-dessus de sa tête. Une vidéo qui se conclut par un petit coup de tonnerre.