La reine Elizabeth II est contrainte d’arrêter l’équitation depuis deux mois

Les journaux britanniques révèlent aujourd’hui que la reine Elizabeth II n’a pas eu l’occasion de monter à cheval depuis deux mois. Il semblerait que la monarque ait souffert d’un « inconfort » les dernières fois, l’obligeant à renoncer à l’équitation pour quelque temps. À 95 ans, la reine Elizabeth II commence à renoncer à de plus en plus de choses. La semaine dernière, il était question de ne plus consommer d’alcool.

Cependant, l’équitation représente l’une de ses plus grandes passions depuis sa jeunesse. Une source a déclaré au Sun : « Elle adore monter à cheval et cela a fait partie de son rituel la majeure partie de sa vie (…) Elle est été extrêmement déçue de ne pas pouvoir monter à cheval depuis début septembre ». Mais le journal assure que la monarque compte bien reprendre sa passion dès qu’elle sera suffisamment en forme.

Dernièrement, la reine Elizabeth II a été hospitalisée le temps d’une nuit en observation. Elle a pu rentrer au Palais dès le lendemain. Cependant son état de santé continue d’inquiéter la presse britannique et internationale. La monarque depuis près de 70 ans devait aussi se rendre à Glasgow pour le sommet de la COP26. Les chefs d’État s’y réunissent pour traiter ensemble des mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Finalement la Reine ne sera pas présente, préférant se reposer. Elle partagera tout de même une vidéo préenregistrée pour transmettre son message.