ABBA se sépare pour de bon après la sortie de leur nouvel album

« This is it » a déclaré Benny Andersson au Guardian rapporté par le New York Post. Le groupe ABBA va définitivement se séparer malgré les bons moments passés pour produire un nouvel album. Cette fois-ci la rupture est amicale, pas comme celle qui a eu lieu en 1982. À l’époque le groupe s’était séparé suite aux deux divorces entre les membres du groupe et l’envie de développer chacun une carrière solo.

Les chances de les revoir ensemble étaient quasiment nulles selon les membres du groupe avant. Mais à la fin août, le groupe annonçait qu’il ressortirait un album, intitulé « Voyage ». L’espoir des fans de les voir se reformer a été de courte de durée cependant, maintenant que Benny Andersson, 74 ans, a déclaré : « Ça y est. Ça doit être ainsi vous savez. Je ne m’étais jamais dit que ABBA était fini. Mais je peux vous le dire maintenant, ça y est ».

Le groupe va tout de même offrir un dernier album bientôt. Ce sera un album de 10 nouvelles chansons, à sortir le 5 novembre prochain. Une tournée est prévue pour 2022, dont les billets sont déjà en vente. D’après le New York Post, les spectacles demanderont près de 800 animateurs et quatre avatars des membres de groupe qui ne seront pas présents pour les concerts. Le « groupe » sera en concert le 27 mai prochain à Londres au « ABBA Arena ».