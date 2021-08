Le groupe Abba tease un mystérieux projet: l’heure du grand retour a sonné

Que cache le nouveau site internet « Abba Voyage », dévoilé sur les réseaux sociaux ce jeudi ? Le groupe Abba est-il sur le point de faire son grand retour, 39 ans après son dernier album ? En tout cas, les stars suédoises donnent rendez-vous à leurs fans le 2 septembre prochain.

« Inscrivez-vous pour être les premiers à en savoir plus sur Abba Voyage », peut-on lire sur le site de l’événement. C’est tout. Mais les fans du groupe sont persuadés qu’Abba va revenir avec de nouvelles chansons. Le groupe avait en effet annoncé en juillet 2020 la sortie de nouveaux titres, reportée par la pandémie de coronavirus. Pour The Sun, Abba s’apprête à se lancer dans une tournée particulière. Le tabloïd parle d’une revisite des classiques grâce à des hologrammes représentant les membres du groupe de pop, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, et nommés les « Abba-tars ».