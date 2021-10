Euromillions: la gagnante des 220 millions d’euros jouait pour la première fois

« J’attendais le bon moment pour jouer et, ce jour-là, j’ai eu une intuition », a raconté, dans un communiqué diffusé le 29 octobre par la Française des Jeux, celle qui a toujours eu l’habitude de voir son grand-père jouer à la loterie. « Je disais souvent à mon papi que le jour où je jouerais à mon tour, la chance me sourirait », a encore confié la nouvelle multimillionnaire, qui ne croyait pas si bien dire.

Quand elle a appris qu’elle avait remporté le jackpot, elle a caché son ticket gagnant à plusieurs endroits : « Je changeais souvent le ticket de place : d’abord sous mon lit, puis dans mes vêtements… Finalement, j’ai eu peur d’oublier où je l’avais mis ! ». Heureusement, il n’en est rien et la jeune femme a depuis lors reçu son chèque.

La Française devient la plus grande gagnante de la loterie en France et dans l’ensemble de la communauté Euromillions (composée de la France, du Royaume-Uni, de l’Espagne, du Portugal, de la Belgique, de l’Irlande, de l’Autriche, de la Suisse et du Luxembourg), mais elle garde les pieds sur terre. « Je ne changerai pas. Je vais rester simple, celle que je suis, et continuer à me promener en nu-pieds », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle rêvait de voyager avec sa famille et « découvrir la neige que je n’ai jamais vue ». La jeune femme compte également investir dans l’immobilier, pour, pourquoi pas, avoir un petit chez elle sur chaque continent.