EuroMillions: que peut-on faire avec 220 millions d’euros?

Au revoir votre petite maison belge, le marché de l’immobilier s’offre à vous. Tous types de biens sont désormais à votre portée, y compris des bâtiments tels que la Villa Firenze, une sorte de palais de style italien situé à Beverly Hills. Lorsqu’il a été mis aux enchères pour 160 millions de dollars (130 millions d’euros environ), c’était l’une des maisons les plus chères du monde. Par contre, même avec 220 millions d’euros, il n’est pas possible d’acheter certaines propriétés absolument démesurées. C’est le cas de The One, dans le quartier de Bel Air à Los Angeles, qui s’autoproclame maison la plus chère du monde avec une estimation à 500 millions de dollars (410 millions euros). Elle appartient à Nile Niami, un producteur de films. L’Antilia, à Bombay, pourrait même s’approcher du milliard de dollars et est aujourd’hui détenue par l’homme d’affaires indien Mukesh Ambani. Autant dire qu’il va falloir investir les 220 millions d’euros pour pouvoir avoir un jour ce bien.

Après la maison, autant remplacer votre véhicule. Longtemps, c’était la voiture noire de Bugatti qui avait le titre de voiture la plus chère du monde, à 16,7 millions d’euros. Maintenant, ce titre est détenu par la Boat Tail de Rolls-Royce, avec 23 millions d’euros. Un prix largement abordable pour votre nouvelle fortune. Vous pourriez même en acheter neuf! Et si vous voulez un jet privé, vous pouvez vous offrir un des plus luxueux, le Gulfstream G550, vendu à 50 millions de dollars, soit un peu plus de 41 millions d'euros. De quoi en acheter un pour chaque membre d’une famille de cinq personnes, et il resterait encore quelques millions en poche. Et si vous voulez acheter un Airbus A320 Neo pour emmener tout votre village ou votre quartier en vacances, c’est possible. A 93 millions d’euros, vous pouvez même en acheter deux.

En parlant de vacances, vous pouvez aussi vous prélasser dans la chambre d’hôtel la plus chère du monde, l'Empathy Suite du Palms Casino Resort à Las Vegas, et pas qu’une fois. À 100.000 dollars la nuit (environ 86.400 euros), vous pourriez y loger 2.546 jours, autrement dit pendant sept ans. Si vous acceptez d’y rester moins longtemps, vous pourriez en même temps déguster l’alcool le plus cher du monde, le Henri IV Dudognon Heritage Cognac, vendu avec sa bouteille de cristal, d’or et de 6.500 diamants à 1,8 million d’euros l’unité. Si vous n’achetiez que ça, vous pourriez en avoir 122.