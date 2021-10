Quelle est l’origine de la fête d’Halloween?

Le 31 octobre de chaque année est synonyme de déguisement et de récolte de bonbons pour les enfants, le tout dans une ambiance délicieusement effrayante. Mais d’où vient cette tradition de fêter Halloween ? Selon de nombreuses sources, son ancêtre serait la fête celtique de Samain, datant de plus de 2.500 ans. Il s’agissait de célébrer, en Irlande et en Écosse, la fin de l’année qui se terminait à ce moment, et le début de la nouvelle, rapporte le site Ça m’intéresse.

Pour les Celtes, les frontières entre monde des morts et monde des vivants s’ouvraient durant cette nuit-là, et les esprits se mêlaient ainsi aux personnes encore en vie. Vers le VIIIe siècle, la fête de Samain a été remplacée petit à petit par la Toussaint, instaurée le 1er novembre par l’Église catholique.

Mais c’est seulement au XIXe siècle qu’Halloween débarque aux États-Unis et au Canada. À cette époque, des Irlandais et des Écossais fuient la famine de leur patrie et emportent avec eux leurs légendes. C’est depuis ce moment que la fête d’Halloween est célébrée aux États-Unis, avant de s’exporter dans le monde, les traditions variant alors en fonction des pays.