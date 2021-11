À la télé ce soir: «Koh-Lanta la légende» ou «Les minions» (vidéos)

« Les minions », à 20h15 sur AB3

Depuis la nuit des temps, les Minions, petites créatures jaunes, n'ont cessé de servir les méchants les plus cruels de l'histoire. En l'absence de maître, trois d'entre eux se mettent en quête d'un nouveau patron. A Londres, dans les années 1960, ils rencontrent l'élégante et machiavélique Scarlet Overkill...

«Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les Minions », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Kyle Balda et Pierre Coffin (2015)

À l’image des « Pingouins de Madagascar », les producteurs ont profité du potentiel de sympathie dégagé par la tribu accessoire de « Moi, moche et méchant » pour la faire passer à l’avant-plan. Le résultat est inégal mais totalement hilarant dans le quart d’heure d’introduction repassant l’histoire de la création et dans la caricature de Sa Gracieuse Majesté qui a dû elle-même rire de bon cœur et de toutes ses dents en se faisant projeter l’ouvrage !

« Agents presque secrets », à 21H50 sur AB3 – deux étoiles

de Rawson Marshall Thurber (2016)

Dwayne Johnson, alias The Rock, joue une fois de plus la carte de l’autodérision, laquelle ne lui va vraiment pas si mal dans ce « buddy movie » sans aucune prétention, si ce n’est l’accumulation de morceaux de bravoure truffés de gros gags visuels hilarants, également orchestrés autour de l’humoriste Kevin Hart, dont le doublage est parfaitement assuré en VF par le Martiniquais Lucien Jean-Baptiste.

« Les géants de l’Ouest », à 21H15 sur C8 – une étoile

d’Andrew V. McLaglen (1969)

John Wayne et Rock Hudson donnent vraiment l’impression de s’être amusés comme pas deux dans ce western post-fordien et nostalgique au titre français trahissant un manque évident d’inspiration, un peu à l’image d’un récit où, au bout du compte, il ne se passe pas grand-chose.

« Blanche-Neige et le chasseur », à 20H10 sur PLUG RTL – une étoile

de Rupert Sanders (2012)

Après Julia Roberts dans le « Blanche-Neige » de Tarsem Singh contemporain, c’est Charlize Theron qui s’y colle en marâtre sorcière dans cette nouvelle version pour adultes (!) du célébrissime conte des frères Grimm dont la principale héroïne se transforme carrément en Jeanne d’Arc ! Techniquement, c’est impeccable, mais globalement, c’est risible.