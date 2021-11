Absente à la COP 26, Elizabeth II a toutefois exhorté les dirigeants à faire «cause commune» face au changement climatique

La souveraine de 95 ans a dit espérer que cette conférence de deux semaines, à laquelle elle ne peut pas assister en raison de son état de santé, soit « l’une de ces rares occasions où chacun aura la possibilité de s’élever au-dessus de la politique du moment et de faire preuve d’un véritable sens politique ». « L’histoire a montré que lorsque les nations s’unissent pour une cause commune, l’espoir est toujours permis », a-t-elle lancé dans ce message vidéo diffusé lors d’une réception de bienvenue pour les dirigeants mondiaux, les exhortant à « travailler côte à côte » pour « résoudre les problèmes les plus insurmontables ».

« Nombreux sont ceux qui espèrent que l’héritage de ce sommet — inscrit dans les livres d’histoire qui ne sont pas encore imprimés — vous décrira comme les dirigeants qui n’ont pas laissé passer l’occasion, et qui ont répondu à l’appel des générations futures », a-t-elle martelé dans son tailleur vert, semblant être en bonne forme. La Reine, qui a passé dernièrement une nuit à l’hôpital pour y subir des « examens préliminaires », selon les termes du palais de Buckingham, a dû annuler à regret son déplacement à la CO P26 et doit renoncer à tout déplacement officiel pendant encore au moins deux semaines.