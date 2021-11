Maureen Louys a donné naissance à son premier enfant et partage une tendre photo

À 42 ans, Maureen Louys est devenue maman pour la première fois. Pour annoncer l’heureuse nouvelle, l’animatrice belge a publié sur Instagram un cliché en noir et blanc des pieds de son bébé ce lundi 1er novembre. Comme on peut le lire en légende de l’image, son fils est né le 31 octobre et a été prénommé Achille.

La maman a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses collègues. Maureen Louys profitera encore durant plusieurs mois d’un congé bienvenu pour s’occuper de son petit, avant de reprendre la présentation de « The Voice Belgique ». Si les tournages des auditions à l’aveugle ont déjà commencé avec Fanny Jandrain, Maureen devrait être de retour pour les émissions en direct, rapporte Ciné Télé Revue.