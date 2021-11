Zevent: les larmes de joie d’AngleDroit, streameuse française, donnent des frissons (vidéo)

L’événement Zevent existe depuis 2016 et a pour but de rassembler des streamers et streameuses des quatre coins de la France pour récolter un maximum d’argent. Les gains sont ensuite reversés à une association choisie au préalable par les organisateurs, cette année, Action contre la faim. AngleDroit, de son vrai nom Florence, a atteint 100.000 euros de dons avec sa communauté Twitch, une grande première pour elle. Cette année le Zevent a rapporté 10.068.177 euros contre 5.724.377 l’an dernier et 3.509.878 euros en 2019.

Lors de ce Zevent 2021, l’émotion était au rendez-vous. Dans une vidéo enregistrée lors de l’événement, AngleDroit fond en larmes en remerciant à répétition sa communauté pour le soutien que celle-ci lui apporte. La vidéo est repartagée sur Twitter par de nombreux fans.