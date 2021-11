Les dessous pervers du GHB

Dans les cas les plus sévères, le cocktail GHB-alcool entraîne convulsions, coma, voire décès par dépression respiratoire. - BelgaImage

Depuis le 10 octobre, le monde bruxellois de la nuit est groggy. Des dizaines de témoignages, sur les réseaux sociaux et dans les médias, font état de viols et d’agressions sexuelles dans des bars et des discothèques de la capitale. Dans le viseur des premières femmes à s’être exprimées sur le sujet, un barman ayant opéré dans deux établissements ixellois. En toute impunité, cet homme aurait drogué des dizaines de clientes. Le parquet mène l’enquête. Depuis, d’autres lieux festifs, tous quartiers confondus, ont été épinglés pour des faits similaires. De nombreuses victimes racontent un...