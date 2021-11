20 ans de la «Star Academy»: quels candidats seront présents?

La « Star Academy » fait son grand retour en télé ce soir ! 20 ans après le lancement du télécrochet, TF1 met à l’honneur les candidats des huit saisons dans une soirée baptisée « On s’était dit rendez-vous dans 20 ans ». Pour l’occasion, la chaîne a réuni des candidats emblématiques de la « Star Ac’ », ainsi que leurs professeurs de l’époque. Petit coup d’œil sur les participants au show anniversaire.

À l’animation, on retrouvera bien évidemment Nikos Aliagas, qui a fait ses premiers pas d’animateur aux côtés des jeunes talents de la « Star Academy ». Autour de lui seront tout d’abord réunis cinq des huit grands gagnants de l’aventure, à savoir Jenifer (saison 1), Nolwenn Leroy (saison 2), Élodie Frégé (saison 3), Magali Vaé (saison 5) et Cyril Cinélu (saison 6). Quentin Mosimann et Mickels Réa, respectivement vainqueurs des saisons 7 et 8, ne seront pas de la partie. Pour la saison 4, il ne fait aucun doute que TF1 prépare pour ce soir un hommage à Grégory Lemarchal.