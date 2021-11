En Angleterre, un homme découvre que sa maison a été vendue sans son accord

Après avoir reçu un appel de ses voisins de Luton, indiquant la présence d’un individu chez lui, Mike Hall est stupéfait, confie BFMTV. Il apprend que quelqu’un a été aperçu chez lui. L’homme travaille dans le nord du Pays de Galles et n’est donc pas dans la ville à ce moment-là. Le 21 août, il rentre à Luton et constate de ses propres yeux le problème.

Il y a bel et bien quelqu’un qui vit là. La personne est même en train de faire des travaux. En plus, sa clef ne fonctionne plus et il ne reste plus de meubles ni de rideaux. Mike Hall finit par rentrer en contact avec le soi-disant propriétaire, qui lui montre l’acte officiel de propriété.

Ouverture d’une enquête

Mike Hall a été contraint de quitter les lieux, après avoir appelé la police. En effet, aucune infraction pénale n’a été commise. L’homme va par la suite porter plainte et fait immédiatement appel à des avocats. Le constat est clair : la maison a bel et bien été vendue officiellement pour la somme de 131.000 livres (154.000 euros).