Aurora James, la créatrice de la robe «Taxez les riches» d’Alexandria Ocasio-Cortez au MET Gala accusée de fraude fiscale

Le message de la robe portée par l’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez est plutôt mal passé lors du MET Gala. En effet, la jeune femme portait une robe ou il était possible de lire « Tax the rich » (« Taxez les riches »). Or la créatrice de cette robe, Aurora James est pourtant connue pour avoir quelques soucis avec les impôts. En effet, le New York Post a révélé une enquête montrant qu’Aurora James est une « mauvaise payeuse en matière d’impôts, avec des dettes impayées qui la poursuivent dans plusieurs États ».

Le journal ajoute que Cultural Brokerage Agency, la société mère de la marque de mode Brother Vellies est sous le coup de trois mandats fiscaux pour ne pas avoir réglé 15.000 euros de charges sociales à l’État de New York et cela sur 2018 et 2019. Ce n’est pas tout, le New York Post précise que l’entreprise a déjà dû faire face à 15 mandats depuis 2015.