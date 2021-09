Avec sa robe «Tax The Rich», Alexandria Ocasio-Cortez n’est pas passé inaperçue au Met Gala

L’élue de New York à la Chambre des représentants a fait sensation lundi soir, au gala du Metropolitan Museum of Art (Met), en apparaissant dans une robe de soirée blanche sur laquelle était estampillé en lettres rouge écarlate : « TAX The RICH ».

Quelques heures plus tôt, les démocrates de la Chambre avaient présenté leur projet qui comprend des hausses d’impôts pour les Américains les plus fortunés et les grandes entreprises, revenant ainsi sur les coupes actées en 2017 sous Donald Trump.