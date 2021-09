Jill Biden reprend l’enseignement et devient la première épouse de président avec un emploi à temps plein

La Première dame des États-Unis retournera à l’université au Northern Virginia Community College (NOVA). La doctorante en sciences de l’éducation depuis 2007 va reprendre son emploi du temps de professeur. C’est une première pour une épouse de président de travailler à côté de ses obligations.

La femme de Joe Biden va donc aller pour la première fois sur le campus d’Alexandria depuis l’arrivée au pouvoir de son mari et des aménagements des cours à cause de la crise sanitaire. Jill Biden donnera cours à la fois en présentiel et à distance à raison de trois heures de cours les mardis et vendredis. Elle devra aussi jongler entre ces horaires et ses obligations comme les déplacements que requiert la position de Première dame.