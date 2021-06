«Joe, sois attentif»: Jill Biden réprimande son mari en plein discours (vidéo)

Pour son premier voyage à l’étranger en tant que président des États-Unis, Joe Biden est accompagné de sa femme Jill Biden. Une occasion pour la First Lady de prendre également la parole devant différents publics lors de ce déplacement officiel. Le couple présidentiel, qui est actuellement au Royaume-Uni, a tenu mercredi un discours devant des militaires américains à la base de Mildenhall (est de l’Angleterre).

Jill Biden a notamment remercié les troupes de son pays pour leur travail, et est revenue sur un projet qu’elle a créé avec Michelle Obama, appelé « Joining Forces », dans le but de venir en aide aux familles des soldats américains. Mais au début de son discours, elle a dû réprimander son mari Joe Biden, qui n’était pas très concentré. En effet, juste avant de commencer cette conférence, la Première dame a invité son public à s’asseoir, et pendant que les militaires s’exécutaient, le Président en a profité pour discuter rapidement avec ceux qui se trouvaient près de lui. Mais Jill Biden a rapidement rappelé son mari à l’ordre, lui lançant, alors que les micros étaient ouverts, un « Joe, sois attentif ».

Une remarque qui a bien fait rire l’assemblée, et Joe Biden s’est exécuté rapidement, portant la main à son front tel un soldat répondant à l’ordre d’un supérieur.