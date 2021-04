Le poisson d’avril réussi de Jill Biden

Jill Biden s’est prise au jeu des poissons d’avril jeudi, et elle a réussi son coup ! À bord de l’avion qui la ramenait à Washington, après une visite en Californie, la Première dame des États-Unis s’est déguisée en hôtesse de l’air et a dupé les personnes présentes à bord, rapporte l’agence de presse AP. Cachée sous une perruque brune aux cheveux courts, Jill Biden portait un badge au nom de Jasmine et a servi des glaces à des membres d’équipage, du personnel des services secrets et des journalistes. Qui n’y ont vu que du feu ! Jusqu’à ce que Jill Biden revienne quelques instants plus tard, sans perruque, en lançant un « Poisson d’avril » à la cantonade.

Les journalistes présents dans l’avion ont d’ailleurs avoué avoir été « totalement trompés » par la femme de Joe Biden. Mais qu’ils se rassurent, le personnel de bord lui-même n’avait pas capté qui se cachait sous les habits de « Jasmine ».