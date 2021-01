États-Unis: Jill Biden, l’antithèse de Melania Trump

Entre la future ancienne locataire de la Maison-Blanche et celle qui lui succédera, il est compliqué de trouver des points communs. Tout oppose, ou presque, Melania Trump, 50 ans, et Jill Biden, 69 ans. Le 20 janvier, date de l’investiture de Joe Biden, le 46e Président des États-Unis, le peuple américain découvrira une nouvelle Première dame. Une First lady dont la personnalité et le tempérament devraient séduire les foules. Contrairement à la très effacée Melania, Jill Biden a de nombreuses opinions, et elle compte bien les partager ! L’épouse du futur Président est sa conseillère...