Ary Abittan inculpé pour viol: les dernières informations de l’enquête

La jeune femme en question s’est rendue samedi dans la soirée dans un commissariat de Paris pour porter plainte contre l’acteur. Selon les informations du Point, la plaignante a expliqué aux policiers qu’elle fréquentait régulièrement Ary Abittan, mais ce samedi-là, après une relation sexuelle protégée, l’acteur aurait imposé à la jeune femme « un acte sexuel dégradant et non consenti », décrit comme « des relations sexuelles non conventionnelles entre homme et femme ». La jeune femme a affirmé qu’Ary Abittan serait « passé outre son refus », alors qu’elle l’exprimait clairement.

L’acteur connu pour son rôle dans « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu » serait, lui, « tombé des nues » dimanche en apprenant pourquoi il était placé en garde à vue. Déféré devant un juge du parquet de Paris puis présenté devant un juge d’instruction, Ary Abittan est actuellement mis en examen pour viol.