À la télé ce soir: la suite de «Mon ange» et «Men in Black: International»

Quand elle était enfant, l'agent M a vu les Men in Black effacer la mémoire de ses parents. Elle n'a rien oublié et est bien décidée à intégrer ce corps d'élite. Recrutée par l'agent O, elle doit faire équipe avec l'agent H. Ils ont pour mission de mettre hors d'état de nuire la taupe de l'organisation...

Mon ange, à 20h15 sur La Une

En suivant son intime conviction, Suzanne prend un risque énorme. Elle s'introduit chez le pharmacien de la ville, Eric Desner. En effet, selon la police, tout porte à croire qu'il est le kidnappeur de Julie, la fille de Suzanne. Seule Gabrielle est persuadée qu'il ne correspond pas au profil.

BelgaImage

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Ant-Man, à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Peyton Reed (2015)

Il a fallu, certes, un peu creuser pour trouver un nouveau super-héros « adaptable » du catalogue Marvel. Normal, vu que l’homme insecte se fait aider par des milliers de fourmis ! C’est pourtant au mémorable « Rocketeer » des studios Disney que fait surtout penser cette semi-parodie ô combien réjouissante aux effets spéciaux délirants, avec autour d’un Paul Rudd enfin libéré du carcan Apatow ce bon vieux Michael Douglas, le très vilain Corey Stoll et la littéralement divine Evangeline Lilly.

Le bonhomme de neige, à 22h35 sur 13e Rue - Trois étoiles

de Tomas Alfredson (2017)

L’auteur de « La taupe » revient à ses premières amours « morsiennes » et son pays natal pour cette brillante adaptation du roman éponyme de son compatriote Jo Nesbe, non sans l’aide de Hossein Amini, l’auteur iranien des « Two Faces of January ». Ajoutons-y Michael Fassbender et Rebecca Ferguson en têtes d’affiche et la musique de Marco Beltrami pour comprendre à quel point la qualité est présente à tous les niveaux de ce thriller… glaglamour.

Le garçon au pyjama rayé, à 22h40 sur RTL-TVI - Trois étoiles

de Mark Herman (2009)

L’adaptation du roman éponyme de l’écrivain irlandais John Boyne, sorti en 2006, traduit en une trentaine de langues et vendu à plus de quinze millions d’exemplaires. Superbe à tous les niveaux, dans la mesure où, au travers du regard de deux enfants, le film évoque toute l’horreur de la Shoah, et surtout l’incroyable machiavélisme de la propagande nazie. Le contraste entre la vie que mènent les deux gamins est sans doute un peu forcé, mais, à l’image du superbe « Amen » de Costa-Gavras, il relance le débat sur le point précis de savoir… qui savait vraiment.

Souvenir, à 20h35 sur La Trois - Deux étoiles

de Bavo Defurne (2016)

L’abnégation plutôt inhabituelle dont fait preuve Isabelle Huppert donne son charme à ce modeste ersatz du légendaire « Sunset Boulevard » de Billy Wilder. Rappelons toutefois que la véritable chanteuse qui termina juste derrière le « Waterloo » d’Abba en 1974 au Concours Eurovision de la chanson était la Véronaise Gigliola Cinquetti, déjà lauréate dix ans plus tôt avec « Non ho l’età », et toujours sur les scènes, elle, à 73 ans.