Le candidat belge le plus emblématique de l’émission d’aventures a osé une reconversion (réussie) dans le monde de la télévision. Et se raconte dans un livre.

Dans « On the road again, l’histoire de ma vie », coécrit avec Muriel Libert, vous revenez sur votre parcours. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce bilan ?

J’ai 40 ans et j’avais le besoin de regarder un peu derrière moi et voir où j’en étais. C’est jeune, 40 ans, pour écrire un livre pareil, mais j’avais l’envie de dire tout ce que j’avais sur le cœur et je ne voulais pas non plus oublier des choses qui s’étaient passées dans ma vie, mes rêves d’...