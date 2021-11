Brigitte Bardot condamnée à une amende de 20.000 euros pour injures envers les habitants de La Réunion

Des propos, envoyés par l’attaché de presse de l’actrice à plusieurs médias, qui avaient provoqué l’indignation sur l’île. Le député Jean-Hugues Ratenon (LFI) la Licra, le Mrap et SOS Racisme, la ligue des droits de l’homme et des associations et groupements religieux hindous avaient ensuite porté plainte contre Brigitte Bardot.

Son procès s’est tenu le 7 octobre, et la condamnation vient de tomber ce jeudi 4 novembre. L’actrice écope donc d’une amende de 20.000 euros pour injures raciales. Son attaché de presse, poursuivi pour complicité d’injures publiques a été condamné à 4.000 euros d’amende.