Brigitte Bardot n’a pas apprécié l’hommage à Jean-Paul Belmondo: «Je ne pense pas qu’il aurait aimé»

On apprenait le décès de Jean-Paul Belmondo le 6 septembre dernier. Depuis, les hommages et les souvenirs n’ont cessé de remonter à propos de Bébel. Un hommage national en son honneur s’est tenu aux Invalides le lendemain de son enterrement, le 9 septembre. À la fois solennelle et populaire, cette marque d’attention envers l’un des grands acteurs français de sa génération n’a pourtant pas plu à Brigitte Bardot.

Dans une interview accordée au Parisien Magazine, où elle aborde de nombreux sujets dont la lutte contre la maltraitance animale, elle ajoute aussi quelques mots sur Jean-Paul Belmondo. Elle parle d’un « homme adorable », « gentil, généreux, rigolo ». Elle ajoute que malgré son AVC, « il continuait à être charmant, ne se plaignait jamais ». Cependant l’hommage rendu aux Invalides ne lui a pas convenu : « En revanche, ses obsèques aux Invalides, avec le gouvernement et tout le reste , je ne pense pas qu’il aurait aimé cela, ce n’était pas un type à grand spectacle. Je n’aimerais pas cela pour moi ».