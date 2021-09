Juste avant de mourir, Belmondo a rempli une promesse émouvante pour sa fille Stella

Ce 6 septembre, Jean-Paul Belmondo est décédé chez lui à 88 ans dans son domicile parisien vers 13 heures. Et selon plusieurs témoignages recueillis depuis, l’acteur savait ces derniers mois qu’il ne vivrait plus très longtemps. Il s’affaiblissait de plus en plus et ses jours étaient comptés. Mais comme le fait savoir BFMTV, avant de partir, il s’était fixé un but : vivre assez de temps pour sa fille Stella, qui attendait un événement symbolique important.

Tenir au moins jusqu’au 13 août

En récoltant les témoignages des proches de l’acteur, les journalistes de BFMTV ont ainsi pu relayer la teneur de cet objectif qui tenait à cœur à Jean-Paul Belmondo. « Ce qui est émouvant, c’est que Jean-Paul Belmondo avait fait cette confidence à Jeff Domenech. Ce dernier lui disait: ‘Bon allez Jean-Paul, tu vas tenir encore un bon bout de temps’. Jean-Paul Belmondo était déjà très fatigué. Il avait répondu par la négative en assurant: ‘Non, non, ce sera pour les dix-huit ans de Stella. Je tiendrai jusque-là, mais je ne suis pas sûr d’aller plus loin ».