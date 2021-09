«Ne pleurez pas»: les derniers mots de Jean-Paul Belmondo à ses proches

« Il disait ‘Ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. J’ai eu une vie heureuse, grâce à ma famille, à mes amis et au public’ », raconte Jeff Domenech, qui a passé le confinement de l’année dernière avec Bébel’ à Paris. « On va parler de moi un moment et puis, les gens vont passer à autre chose », a aussi dit Jean-Paul Belmondo. « Et moi, je lui répondais qu’on se souviendrait toujours de lui, que des places, des rues porteraient son nom », ajoute Jeff Domenech.