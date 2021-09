Selon l’avocat de Jean-Paul Belmondo, «toute la famille est choquée» par la sortie du livre de son ex-compagne

« Toute la famille Belmondo est choquée par l’attitude de Madame Sotto Mayor. Elle est choquée par la parution de ce livre quelques jours à peine après le décès de Jean-Paul Belmondo. C’est indécent. Aucune de ses compagnes n’a jamais livré au public sa vie intime avec lui », a-t-il expliqué. En plus de la publication du livre, la famille du « Magnifique » est « également choquée par l’attitude qu’a eue Carlos Sotto Mayor pendant ces dernières années ». « Je laisse Madame Sotto Mayor face à sa conscience quant à son étonnante présentation des choses. J’ai toujours été très proche de Jean-Paul et connais donc la vérité », a ajouté l’avocat.

Ce mercredi 22 septembre marque la sortie du livre de Carlos Sotto Mayor, « Jean Paul. Mon homme de Rio », chez Flammarion. L’auteure avait été la compagne de Jean-Paul Belmondo dans les années 1980. Mais la parution de cet ouvrage, près de deux semaines après le décès de l’acteur à l’âge de 88 ans, ne plaît pas à sa famille. C’est ce qu’a expliqué Me Michel Godest, avocat et ami de longue date de Bébel, au Parisien.

Pour Me Michel Godest, Carlos Sotto Mayor s’était « imposée » dans la vie de l’acteur. « Elle a voulu le garder pour elle, l’écarter de ses proches, de sa famille… Elle lui a fait faire des tas de photos et de vidéos pendant l’été 2020. Certes, Jean-Paul aimait s’amuser, mais Carlos Sotto Mayor l’a épuisé et a profité de lui pour faire son retour médiatique. Et pourquoi, si elle était folle amoureuse, a-t-elle brusquement disparu sans donner de nouvelles après le printemps dernier ? », se demande pour finir le proche du comédien disparu.