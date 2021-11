Des escaliers aux enchères

La Tour Eiffel a 100 ans ! Le 17 juin 1989, cet anniversaire est célébré par un spectacle sur une scène de 3.000 m2, entourée d’écrans géants et de cascades d’eau. Pour la circonstance, plus de 6.000 projecteurs ont été ajoutés aux 350 qui éclairent habituellement le monument. Devant près d’un million de spectateurs, des stars internationales se succèdent avant de se retrouver autour du « plus grand gâteau du monde » – 25 mètres de haut, dont la première part est symboliquement découpée par Ronald Reagan. Le Président des États-Unis a accepté l’invitation du maire de Paris,...