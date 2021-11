À la télé ce soir: les 20 ans de la «Star Academy» et «Harry Potter et le prince de sang-mêlé»

Star Academy : on s’était dit rendez-vous dans 20 ans, à 21h05 sur TF1

Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Magalie Vaé, Cyril Cinélu et Mosimann : tous se donnent rendez-vous 20 ans après les débuts de la « Star Academy » pour partager des moments empreints de nostalgie, de chansons et d’amitiés. Depuis la Seine Musicale, trois soirées exceptionnelles permettent de revivre en chansons, en émotions et en images fortes les 20 ans du célèbre show.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

La grande vadrouille, à 15h20 sur La Une – Quatre étoiles

de Gérard Oury (1966)

Sans doute le film le plus visionné de toute l’histoire du cinéma français, dont les répliques sont connues sur le bout des doigts par des millions de fans ! Même la toute jeune génération d’aujourd’hui s’est laissé à son tour séduire par Louis de Funès, dont le répertoire a largement contribué à égayer le confinement.

Harry Potter et le prince de sang-mêlé, à 20h05 sur Tipik – Trois étoiles

de David Yates (2009)

Avant-dernier roman de la saga et antépénultième film, réalisé par un transfuge de la BBC intronisé deux années auparavant par « L’ordre du Phénix ». Le ton est plus grave, le suspense encore plus intense et l’humour plus rare, quoique très présent et fort bienvenu à certains moments. Toujours un bonheur pour les aficionados en herbe et même pour le grand public.

Les femmes de ses rêves, à 20h15 sur Plug RTL – Deux étoiles

de Bobby et Peter Farrelly (2007)

Du rythme, de l’efficacité, de l’humour et des rebondissements… pas toujours téléphonés : voilà bien tout ce qui manque à la plupart des comédies romantiques US contemporaines et qu’on retrouve avec bonheur ici. Du coup, on ne s’ennuie jamais en compagnie des Stiller (Jerry, le vieux papa de Ben, est également dans le coup), sous la houlette des auteurs de « Mary à tout prix ».

Astérix et le coup du menhir, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Philippe Grimond (1989)

Sans le concours de Pierre Tchernia, cette coproduction franco-allemande a réalisé le mix entre « Le combat des chefs » et « Le devin », albums respectivement parus en 1966 et en 1972, avec les voix de Roger Carel et Pierre Tornade, ici rejoints par Julien Guiomar et Marie-Anne Chazel (en Bonemine).

Zoolander 2, à 22h20 sur Plug RTL – Deux étoiles

de Ben Stiller (2016)

Quinze ans après leurs déboires, Zoolander et Hansel sont à nouveau réunis à l’initiative d’une enquêtrice italienne branchée sur les meurtres en série de stars. L’auteur et son comparse n’ont pas changé, ou si peu.