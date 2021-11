Bientôt de retour sur Terre, l’astronaute Thomas Pesquet dévoile une sublime photo d’aurore boréale

« La nature a décidé de nous offrir un bouquet final pour le départ : l’aurore boréale la plus intense de toute la mission… Nous avons volé au travers, le nez collé aux vitres », c’est par ces mots que l’astronaute français Thomas Pesquet a publié l’une des dernières photos prise depuis l’espace. Une aurore boréale gigantesque et très colorée.

Ses coéquipiers Akihiko Hoshide, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et lui rentreront en effet ce lundi en Floride après plus de six mois passés en mission. « Alors qu'on se prépare à partir, il y a un peu un sentiment doux-amer », avait déclaré vendredi Thomas Pesquet lors d'une conférence de presse depuis la station spatiale. « Il se pourrait qu'on ne revienne jamais voir l'ISS, et c'est vraiment un endroit magique. »

Après quelques tests effectués aux Etats-Unis, le Français sera ensuite transporté jusqu’au Centre européen des astronautes, à Cologne, en Allemagne. Il y suivra un programme intense de remise en forme pensant trois mois et sera soumis aux mêmes tests qu’avant et pendant son séjour en pesanteur. L’objectif est d’aider les scientifiques à déterminer les effets d’un séjour long en orbite sur le corps humain.