France: voici la raison pour laquelle le journaliste Thomas Sotto ne couvrira pas la présidentielle

En couple avec Mayada Boulos, la responsable communication de Jean Castex, Thomas Sotto craint en réalité qu’on le soupçonne de conflits d’intérêts. C’est pourquoi il a été presque forcé de se mettre en retrait. « C’est une décision difficile et, d’une certaine manière, assez injuste. Mais je me dois de tenir compte de notre époque, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser », a-t-il regretté auprès de nos confrères français.

Malgré tout, le journaliste restera à l’antenne sur France Inter, sera toujours présent dans « Télématin » et présentera encore le JT du week-end sur France 2.