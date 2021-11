À la télé ce soir: «Le meilleur pâtissier» et «Les Tuche 2»

Les Tuche 2, à 20h40 sur La Une

Pour la première fois de sa vie, Donald ne fête pas son anniversaire avec ses parents, les Tuche, une famille française modeste, qui a gagné 100 millions d’euros à la loterie. Il est parti pour un mois à Los Angeles afin de perfectionner son anglais. La famille décide de lui faire une surprise…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le train, à 13h35 sur Arte – Trois étoiles

de Pierre Granier-Deferre (1973)

Après « La horse », « Le chat » et « La veuve Couderc », l’auteur parisien a signé cette très belle adaptation du roman de Georges Simenon consacré à l’exode de mai 40, qu’il avait par ailleurs lui-même vécu. La rencontre entre Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider reste aujourd’hui encore l’une des plus émouvantes romances de l’histoire du cinéma français.

Présumé innocent, à 20h55 sur Arte – Trois étoiles

d’Alan J. Pakula (1990)

Sorte d’anti-« Fatal Attraction » d’une polissonne pertinence, ce faux suspense de prétoire s’achève par un rebondissement final qui rend toute tentative de redécouverte caduque, hors volonté d’analyse bien sûr. Nominé au Prix Edgar Alan Poe, le titre échoua derrière « Les arnaqueurs » de Stephen Frears. Il reste comme l’un des meilleurs dans la carrière de Harrison Ford.

Tu ne tueras point, à 21h05 sur France 3 – Trois étoiles

de Mel Gibson (2016)

La véritable histoire de Desmond Doss, le premier objecteur de conscience à recevoir la « Medal of Honor » durant la dernière guerre. L’auteur de « Braveheart » et de « La Passion du Christ » a repris son bâton de pèlerin et la caméra pour immortaliser définitivement les exploits de ce héros hors du commun, dix ans après son décès à l’âge de 87 ans. On pense autant à « Full Metal Jacket » de Kubrick qu’au « Soldat Ryan » de Spielberg : une réussite totale.

La veuve de Saint-Pierre, à 20h55 sur France 5 – Deux étoiles

de Patrice Leconte (2000)

Tiré d’une histoire authentique qui divisa jadis la dépendance française de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce flamboyant plaidoyer contre la peine de mort reste surtout dans les mémoires pour le jeu d’Emir Kusturica, deux fois récompensé à Cannes comme réalisateur de « Papa est en voyage d’affaires » et « Underground ».

2 Guns, à 20h05 sur Cmub RTL – Deux étoiles

de Baltasar Kormákur (2013)

Mafia, cartel mexicain, FBI, CIA, services secrets de la US Navy et flics ripoux s’entre-tuent joyeusement dans ce « buddy movie » dont Mark Wahlberg et Denzel Washington distribuent avec entrain la grande majorité des coups, dans un style qu’un Sam Peckinpah de bonne humeur n’aurait sans doute pas renié.