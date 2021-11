Trump: il mise tout sur son retour

La semaine dernière a été très bonne pour Donald Trump. Il a vu avec plaisir les Républicains emporter la Virginie lors d’une élection cruciale pour sa remontée vers le pouvoir. Un état clé dans son escarcelle, il n’en fallait pas plus pour mettre le bouillant ex-président d’excellente humeur. Car pour lui, aucun doute, ce revers électoral de Joe Biden signe le début de sa revanche. Donald Trump n’a toujours pas digéré sa défaite il y a un an. Il la qualifie de « mascarade », indigne d’un pays civilisé, et n’a de cesse de marteler son idée fixe : le « système » lui...