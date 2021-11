Netflix dévoile la bande annonce du documentaire d’Angèle (vidéo)

Bonne nouvelle pour les fans d’Angèle : les premières images de son documentaire viennent d’être dévoilées.

Le film produit par Sébastien Rensonnet et Brice VDH sera disponible dès le 26 novembre sur Netflix (et uniquement sur cette plateforme) et retracera l’enfance de la chanteuse, sa carrière, ses hauts et ses bas, mais également la préparation de son nouvel album, « nonante-cinq », prévu pour le 10 décembre prochain.