« DALS » : la femme de Gérémy Crédeville commençait à être « dérangée » par sa relation avec Candice Pascal

« J’ai gagné en admiration pour ma femme qui a subi cette aventure sans jamais se plaindre, à qui j’ai dit il y a 2 mois que je rentrais dans 2 semaines. 2 mois sans un seul instant pour elle, et qui pourtant me poussait chaque jour à me dépasser. Je ne serais jamais là où j’en suis sans elle », a-t-il écrit sur Instagram.

L’aventure n’a pourtant pas toujours été simple pour son épouse. De nombreux téléspectateurs évoquaient en effet à quel point Gérémy et sa coach formeraient un beau couple. "Pendant deux mois j'ai été avec Candice, dans ses bras. Ma compagne voyait des commentaires sur les réseaux qui disaient que je formais un beau couple avec elle et ça l'a dérangé. C'est compliqué... En plus j'étais tout le temps absent et quand je l'appelais je ne parlais que de danse. Elle devait gérer le travail, notre déménagement et nos deux filles. Je lui en ai demandé beaucoup », a-t-il affirmé à Télé Star.