Koh-Lanta: Teheiura éliminé pour triche, les réactions fusent chez les candidats

Teheiura a tout avoué : « Dans Koh-Lanta, on est coupé de tout. Pour cette édition, l’île principale était en face. Je voyais en permanence au loin la maison de mes parents. Cela m’a mis beaucoup de pression, je n’ai jamais vraiment réussi à me sentir dans le jeu ». Par deux fois, le candidat a cédé et récupérer de la nourriture de pêcheur et a partagé avec d’autres candidats. « Quand Denis Brogniart vient me voir, je sais que la production n’a aucune image, aucune preuve. J’aurais pu nier et continuer l’aventure, mais je me sentais mal d’avoir agi ainsi. Je me devais de rester honnête » a-t-il ajouté.

Claude et Sam réagissent

Après cette annonce, de nombreux candidats ont réagi. Claude Dartois, autre grand favori de l’émission a d’ailleurs déclaré au Figaro : « On l’a su parce qu’il y a eu des aventuriers qui ont découvert sur le toit de la cabane quelques papayes dans le panier que Teheiura avait tressé. Ils en ont déduit que c’était lui qui les avait posés là. Ça a commencé à jaser sur le camp et les ingénieurs du son ont capté avec leurs perches quelques échanges. La production a commencé une enquête ». Le candidat ajoute que les autres candidats ont été convoqués un par un pour comprendre comment cette situation s’est déroulée et a ajouté : « Demain, si on fait un Koh-Lanta où j’ai grandi, forcément, j’aurais des amis, des gens qui me connaissent, c’est compliqué. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, il n’a tué personne ».

Sam s’est aussi exprimé sur cette élimination. Celui qui tient Teheiura comme une icône ne compte pas changer de position. Il déclare dans Télé-Loisirs : « Teheiura, ça restera toujours, avec Claude, l’un des meilleurs aventuriers du jeu pour moi. Ce qui s’est passé, ça n’enlève rien à la légende qu’il est. C’est un petit peu dommage, c’est sûr… mais j’espère qu’il ne va pas être jugé sur cet acte-là. Je ne peux pas concevoir qu’on dise que cela lui enlève son titre d’aventurier. Il a participé cinq fois à Koh-Lanta et a toujours été irréprochable ». Sama joute aussi la difficulté que la faim a ajoutée lors de cette saison « Légendaire » : « Je comprends qu’il ait pu avoir un moment de faiblesse… Ce Koh-Lanta était beaucoup plus dur que les autres, on l’a vraiment tous ressenti. D’ailleurs moi ça se voit, j’ai eu une perte de poids très significative… Et puis ce Koh-Lanta se déroulait chez Teheiura, en Polynésie. Ça peut être une pression supplémentaire de faire l’aventure sur son lieu de naissance. Les candidats le charriaient gentiment souvent sur ça. Peut-être n’aurait-il pas pu faire ce geste dans un autre endroit… ».

Laurent réagi aussi en gardant Teheiura en tête comme d’un très bon candidat et explique que la vie sur le camp est vite retourné à la normale. « On nous l'a dit rapidement, du coup ça n'a pas eu d'incidence pour la suite de l'aventure » explique-t-il à Télé-Loisirs. « En apprenant ce qu'il s'était passé, je me suis dit que ça prouve que même pour un aventurier comme Teheiura, avec des valeurs, la faim peut te faire perdre tes moyens, te rendre fou. Ça montre à quel point cette aventure est difficile ! Cette saison, on n'a vraiment rien eu à manger, que des crabes. Franchement, après 10 jours d'aventure on avait un ressenti de 4 mois ! Et puis au niveau des conforts, c'était zéro ! Alors quelque part, je comprends... On était tellement faibles…Tout ça prouve à quel point il est humain. Il ne faut pas que les gens lui en veuillent, il ne faut pas qu’ils l'allument... C'est un aventurier incroyable » ajoute-t-il.

Les internautes ne manquent pas d’humour

Pour les téléspectateurs, l’annonce de cette élimination directe et de triche a été un choc. Sur Twitter, les posts ont afflué, montrant la surprise des internautes mais aussi l’humour habituel de Twitter.