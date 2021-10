«Koh-Lanta»: la complicité entre Teheiura et Sam amuse les téléspectateurs

Après les trahisons et les colères de ces dernières semaines, un peu de douceur ne fait pas mal. Teheiura et Sam seront sûrement les premiers à l’admettre. Hier soir sur TF1, lors du neuvième épisode de « Koh-Lanta : La Légende », les deux candidats ont pu profiter de belles choses pour se remettre des denières aventures.

C’est Teheiura qui a remporté l’épreuve de confort et qui a décidé d’emmener Sam avec lui pour vivre la soirée paisible de récompense. Au menu pour les deux candidats, repas à base de viande rouge et de poisson, le tout avec un cocktail devant le coucher de soleil. Les bonnes choses ne s’arrêtent pas là. Les deux candidats ont eu le droit à une séance de cinéma et de nostalgie, où ils ont pu découvrir un film de leurs meilleurs moment dans l’émission.