Koh-Lanta: don d’immunité salvateur et deux pseudo-éliminations

C’est d’abord Coumba qui a fait les frais du retour de Clémence. Lors de la réunion des ambassadeurs, cette dernière a pesé de tout son poids pour que son ancienne coéquipière jaune parte. En cause : Coumba a « joué sur deux tableaux différents » et été responsable de son départ pour l’île des bannis, comme l’a révélé Clémentine juste avant la réunion. Les trois autres ambassadeurs ont accepté.

Le retour de Clémence, réintégrée dans l’aventure grâce à sa victoire de la semaine dernière, s’est avéré crucial pour l’épisode d’hier soir. Que ce soit à la réunion des ambassadeurs où elle était conviée, à l’épreuve d’immunité ou au conseil, sa présence a été déterminante et a provoqué le départ de deux aventuriers : Coumba et Namadia. Ou plutôt un pseudo-départ. Car ce que les aventuriers ne savaient pas, ce que les éliminés de ce mardi 19 octobre ne sont pas totalement hors-course.

Une fois éliminée, Coumba, qui était dans une colère noire, a toutefois reçu en secret la visite de Denis Brogniart qui lui a fait une proposition. Soit elle quitte l’aventure et finit dans le jury final, soit elle continue l'aventure mais ne pourra compter que sur elle-même. Bien évidemment, elle a choisi la seconde option. « Mon rêve serait de faire un duel contre Clémence et de lui mettre une raclée. La vengeance est un plat qui se mange froid, voire glacé », explique-t-elle.

Puis Clémence a gagné l’immunité. Mais au lieu de garder cette protection pour elle-même, elle l’a donné en secret à Alix, qui était a priori bien plus en danger. A raison car c’est bien Alix qui avait le plus de voix contre elle. Coup de théâtre alors : c’est Namadia, premier sorti à l’épreuve d’immunité, qui est éliminé. Ou du moins c’est ce que tout le monde croyait. Lui aussi se voit proposer la même chose qu’à Coumba et finit par rester en course. En fin d’épisode, Denis Brogniart explique alors ce qui se trame : lors de l’épreuve d’orientation, un aventurier reviendra dans l’aventure. Suspense.