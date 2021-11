Un bunker intact découvert en Italie suite à la fonte des glaces (vidéo)

Enterré et préservé par un glacier, ce bunker n’avait jamais été découvert avant maintenant. C’est la fonte des glaces, entraînée par le réchauffement climatique, qui a fait apparaître cette construction historique à la lumière du jour.

The Telegraph a dévoilé au début de cette semaine des images étonnantes, celles d’un bunker quasiment intact, construit durant la Première Guerre mondiale dans les Alpes italiennes.

Le journaliste du Telegraph Nick Squires et l’historien Giovanni Cadioli y sont entrés, après avoir traversé quelques tranchées creusées dans la roche du mont Scorluzzo, dans le parc national du Stelvio. À l’intérieur, la glace a tout conservé, ont observé les deux hommes : « des bouts de papier, des lambeaux de tissu et la paille dont se servaient les soldats pour leur couchage ». Le sol est également « jonché des vestiges laissés par ses derniers occupants, des boîtes de conserve rouillées, des douilles et des ustensiles de cuisine en métal ».

Comme l’explique l’historien, ce bunker a accueilli durant la guerre 14-18 un peloton d’une quinzaine de soldats austro-hongrois, à seulement quelques mètres des troupes italiennes.