« Paris est devenu une poubelle » : Stéphane Bern fait le choix de quitter la capitale française

Dans une interview publiée dans le « Parisien » ce samedi 13 novembre, Stéphane Bern a expliqué avoir pris la décision de déménager prochainement de la capitale française. Un choix motivé par les confinements successifs, la détérioration de l’état de la ville, ainsi que de son ambiance. Le 14 décembre prochain, l’animateur quittera le quartier parisien de Pigalle pour une habitation à la campagne en Eure-et-Loir, dans un ancien collège royal et militaire, qui lui appartient depuis 2013, rapporte Purepeople.

Si Stéphane Bern qualifie ce déménagement de « douloureux », il explique ne plus supporter l’insalubrité et la violence de Paris. « J'y vis depuis mes 10 ans, et je n'en peux plus. J'ai passé deux confinements chez moi, dans le Perche, où j'ai la chance d'avoir plus d'espace. Comme mon métier me permet de travailler en grande partie à distance, j'ai fait le choix de rendre mon appartement parisien à Pigalle, où je vivais depuis dix-huit ans. Je reviendrai pour le travail, mais je serai désormais hébergé. (...) Malgré le petit pincement au cœur, je suis soulagé de partir. J'avais l'impression de devenir fou... » Et cela à cause de « la saleté , les trous dans la chaussée, les chantiers permanents, le bruit, et surtout, surtout, la violence ».